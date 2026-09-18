Seguridad

Encuentran a Hombre de la Tercera Edad en Estado de Descomposición en Hermosillo

El hallazgo ocurrió tras el reporte de vecinos la presencia de olores fétidos en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la capital de Sonora

Encuentran a Hombre de la Tercera Edad en Estado de Descomposición en HermosilloEncuentran a Hombre de la Tercera Edad en Estado de Descomposición en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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