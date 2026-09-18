Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición, dentro de un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, al norte de Hermosillo, la mañana de este viernes.



El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en las calles Carlos Caturegli y Granados, luego de que se reportara al número de emergencias 9-1-1 la presencia de olores fétidos que salían de la vivienda y la ausencia del hombre, quien vivía con su hermano, pero había salido desde hacía varios días.



Oficiales de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y encontraron el acceso cerrado, por lo que solicitaron apoyo de Bomberos de Hermosillo, quienes realizaron un acceso forzado con ayuda de un marro y localizaron en el interior el cuerpo sin vida del afectado, en avanzado estado de descomposición.



Los agentes dieron aviso al Ministerio Público para el arribo de personal de Servicios Periciales, encargado del procesamiento de la zona en búsqueda de evidencias, así como del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la realización de la necropsia de ley, para determinar las causas de la muerte.