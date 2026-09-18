Seguridad

Hombre a Prisión por Presunta Posesión de Armas y Narcóticos en Hermosillo

El sentenciado fue detenido en la colonia Carmen Serdán de la capital del estado de Sonora

Sujeto a Prisión por Posesión de Armas y Narcóticos en Hermosillo, SonoraSujeto a Prisión por Posesión de Armas y Narcóticos en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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