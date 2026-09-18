Juan 'N' fue sentenciado a siete años, siete meses y 19 días de prisión por delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, informó la Fiscalía General de la República en Sonora.

La sentencia fue obtenida mediante un procedimiento abreviado, además del pago de una multa de 177 umas, equivalente a 20 mil 25 pesos con 78 centavos.

Juan 'N' fue detenido en la colonia Carmen Serdán, en Hermosillo, donde le aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 19 cartuchos, cuatro balas, cuatro casquillos, así como marihuana y metanfetamina.