Metro Informa si Detendrá Servicio por Simulacro; Esto Pasará en Estaciones
Las autoridades piden a los usuarios mantener la calma y atender las instrucciones del personal del STC
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Las autoridades piden a los usuarios mantener la calma y atender las instrucciones del personal del STC
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El Metro de la Ciudad de México sí detendrá la marcha de los trenes en los andenes, al sumarse al Segundo Simulacro Nacional 2026 de este 19 de septiembre a las 12:00 horas.
De acuerdo con el protocolo de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC), este simulacro aplicará en las 12 líneas, talleres, inmuebles administrativos y otras instalaciones con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, en Tehuacán, Puebla.
Cuando suene la alerta sísmica, los convoyes en medio de su camino se dirigirán a la próxima estación al quedar a espera de avisos de autoridades.
Respecto a qué ocurrirá con los usuarios al interior de los trenes, estos tendrán que permanecer en los vagones, y si se encuentran en los andenes, deberán colocarse en las paredes.
Los que se ubiquen en pasillos, escaleras o torniquetes seguirán las indicaciones del personal del Metro de la CDMX.
En los puestos centrales de control se monitoreará la localización de los trenes y se hará un corte al suministro eléctrico.
Cuando finalice el simulacro, se verificarán las condiciones óptimas y seguras para seguir la operación; las vías volverán a tener energía eléctrica y los trenes continuarán el trayecto en marcha de seguridad.
Se pide a los usuarios mantener la calma; no empujar, ni correr, tampoco gritar, y atender las instrucciones del personal del Metro capitalino.
HVI