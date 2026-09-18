El Metro de la Ciudad de México sí detendrá la marcha de los trenes en los andenes, al sumarse al Segundo Simulacro Nacional 2026 de este 19 de septiembre a las 12:00 horas.

De acuerdo con el protocolo de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC), este simulacro aplicará en las 12 líneas, talleres, inmuebles administrativos y otras instalaciones con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, en Tehuacán, Puebla.

Cuando suene la alerta sísmica, los convoyes en medio de su camino se dirigirán a la próxima estación al quedar a espera de avisos de autoridades.

Respecto a qué ocurrirá con los usuarios al interior de los trenes, estos tendrán que permanecer en los vagones, y si se encuentran en los andenes, deberán colocarse en las paredes.

Los que se ubiquen en pasillos, escaleras o torniquetes seguirán las indicaciones del personal del Metro de la CDMX.

En los puestos centrales de control se monitoreará la localización de los trenes y se hará un corte al suministro eléctrico.

Cuando finalice el simulacro, se verificarán las condiciones óptimas y seguras para seguir la operación; las vías volverán a tener energía eléctrica y los trenes continuarán el trayecto en marcha de seguridad.

Se pide a los usuarios mantener la calma; no empujar, ni correr, tampoco gritar, y atender las instrucciones del personal del Metro capitalino.

HVI