Sociedad

Metro Informa si Detendrá Servicio por Simulacro; Esto Pasará en Estaciones

Las autoridades piden a los usuarios mantener la calma y atender las instrucciones del personal del STC

Metro Informa si Detendrá Servicio por Simulacro; Esto Pasará en EstacionesCuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+