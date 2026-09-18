Detienen a Sujeto por Presunto Homicidio en San Martín Texmelucan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan dio a conocer que detuvo a Angelo Martín ‘N’, presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Durante recorridos de seguridad realizados por elementos municipales, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), fue localizado un masculino sobre la carretera libre Texmelucan-Huejotzingo.

Durante el patrullaje, los elementos observaron a Angelo Martín ‘N’, cometiendo una falta administrativa en la vía pública, a la altura de una gasolinera en la junta auxiliar de San Juan Tuxco.

Los elementos de seguridad le realizaron una inspección preventiva y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la dependencia para ser puesto a disposición del Juez Cívico.

Como parte de los protocolos correspondientes, se realizó una consulta en Plataforma México, mediante la cual se confirmó la existencia de una orden de reaprehensión vigente relacionada con una carpeta de ejecución por presuntos delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Con información de N+

GMAZ