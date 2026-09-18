Homicidios

Detienen a Sujeto por Presunto Homicidio en San Martín Texmelucan, Puebla

Angelo Martín 'N' fue arrestado en la junta auxiliar de San Juan Tuxco tras confirmarse que contaba con una orden de reaprehensión vigente

Detenido Angelo Martín N Homicidio San Juan Tuxco San Martín Texmelucan PueblaEl sujeto había sido asegurado por una falta administrativa en vía pública. Foto: Facebook Gobierno Municipal de San Martin Texmelucan

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenido en San Martín Texmelucan: Angelo Martín 'N' fue arrestado con orden de reaprehensión por presunto homicidio. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a Sujeto por Presunto Homicidio en San Martín Texmelucan, Puebla | N+