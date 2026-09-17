Balaceras

Un Hombre Murió A Bordo de su Camioneta por Ataque a Balazos en Puebla

Al momento de la agresión también se encontraban niños, quienes presenciaron los hechos y sufrieron crisis nerviosa

Los hijos del matrimonio presenciaron el ataque armado.Los hijos del matrimonio presenciaron el ataque armado. Foto: N+ | Ilustrativa

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Ataque armado en Puebla deja un muerto y una mujer herida. Niños presenciaron el violento suceso.

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