Un hombre murió y su esposa resultó herida tras ser atacados a balazos durante la madrugada en la colonia San Miguel Guadalupe, en la ciudad de Puebla.

Al momento de la agresión también se encontraban niños, quienes presenciaron los hechos y sufrieron crisis nerviosa. Afortunadamente, ninguno resultó lesionado.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 horas en inmediaciones de la Avenida San Miguel Allende, donde sujetos armados abrieron fuego contra el matrimonio cuando se encontraba a bordo de una camioneta Dodge Journey.

David, de 45 años de edad, recibió varios impactos de arma de fuego y quedó sin vida al interior del vehículo. Su esposa, Natali, de 31 años, también fue alcanzada por las balas. Sus familiares la trasladaron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Tras las detonaciones, corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el lugar y resguardaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de los responsables. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR