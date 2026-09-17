Educación

SEP Habilita Certificados de Estudios para Egresados de Media Superior en Puebla

Los alumnos de preparatoria, bachillerato o CBTis, deben ingresar al sistema de Control Escolar del Estado para consultar o descargar el documento

Entrega de certificados escolares para graduados del Ciclo Escolar 2025-2026.Arranca entrega de certificados escolares para graduados. Foto: SEP Puebla | Ilustrativa

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La SEP de Puebla habilita certificados de estudios para egresados del ciclo 2025-2026. Accede al sistema de Control Escolar con tu NIA o CURP y descarga el documento sin costo.

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