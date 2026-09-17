La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que egresados de educación media superior del Ciclo Escolar 2025-2026 ya pueden consultar y descargar gratuitamente el certificado de estudios.

Para obtenerlo, los estudiantes de preparatoria, bachillerato, o CBTis, deben ingresar al sistema de Control Escolar del Estado de Puebla en la pagina oficial: sisep.sep-puebla.gob.mx.

El documento podrá descargarse al proporcionar el número de identificación del alumno (NIA) o la Clave Única de Registro de Población (CURP), según corresponda.

El trámite es gratuito y la plataforma está disponible las 24 horas, de forma permanente. Autoridades educativas recomendaron que si presenta saturación, intente nuevamente más tarde.

Por otro lado, el secretario de Educación Pública de Puebla, Manuel Viveros Narciso, dio a conocer que evaluarán la medida sobre el retiro de celulares a alumnos durante las clases en escuelas primarias y secundarias.

De acuerdo al titular, esta restricción será analizada junto a padres o madres de familia, tutores y docentes, no obstante, seguirán el acuerdo del Gobierno Federal para limitar el uso de estos dispositivos móviles en las escuelas.

La medida implica la restricción de celulares durante la jornada escolar, sin embargo, para quien desee llevarlos por seguridad en sus traslados, permanecerán resguardados hasta la hora de salida.

El objetivo de este acuerdo es cuidar la salud mental de los menores, principalmente en temas de ansiedad, problemas de autoestima, autolesiones, desórdenes alimenticios y depresión.

Esta medida será evaluada durante los Consejos Técnicos que se realizan cada último viernes del mes, y habrá análisis antes del retiro de los celulares durante las clases.

Cabe destacar que al menos 16 estados del país están dispuestos a implementar la medida de restricción de dispositivos móviles en las escuelas en busca que cuidar la salud mental de los menores.

Con información de N+

MCS