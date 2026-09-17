Accidentes

Fatal Accidente en Ecatepec: Muere Motociclista en la Vía Morelos

El incidente provoca tráfico de varios kilómetros por la reducción de carriles; el responsable fue detenido

Accidente en la Vía MorelosAccidente en la Vía Morelos en Ecatepec. Foto: N+

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Impactante accidente en Ecatepec: Una motociclista fallece al ser embestida por un camión en la Vía Morelos. El tráfico se ve afectado. Descubre los detalles de esta trágica noticia.

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Fatal Accidente en Ecatepec: Muere Motociclista en la Vía Morelos