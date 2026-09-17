Fatal Accidente en Ecatepec: Muere Motociclista en la Vía Morelos

La conductora de una motocicleta murió sobre la Vía Morelos, a la altura de la Clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Colonia La Mora, municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que fue embestida por una unidad de carga.

Al parecer, el conductor no alcanzó a ver a la víctima y terminó arrastrando la motocicleta por aproximadamente 30 metros. Según refieren testigos, la mujer trataba de rebasar y salió de forma sorpresiva.

La conductora de la motocicleta murió en el lugar de los hechos, mientras que el responsable quedó detenido y será presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Se espera el arribo de elementos de la Fiscalía de Estado de México para las indagatorias correspondientes y de peritos para el levantamiento del cuerpo, que será trasladado al anfiteatro correspondiente.

La zona está acordonada por elementos de Tránsito de Ecatepec. El accidente provoca tráfico de varios kilómetros por la reducción de carriles en la Vía Morelos.

En las primeras horas de este jueves hubo otro accidente fatal en Periférico Sur, Ciudad de México, El hecho se registró a la altura de la Avenida Luis Cabrera, en la colonia San Jerónimo Aculco, con dirección al sur de la capital del país.

Con información de N+