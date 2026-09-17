Fatal Accidente en Periférico Deja 2 Muertos al Sur de la CDMX

El auto se impactó contra una columna de concreto de los carriles centrales del Periférico, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que los dos hombres que iban a bordo del vehículo ya no contaban con signos vitales.

El accidente se registró la madrugada de hoy a la altura de la Avenida Luis Cabrera, en la colonia San Jerónimo Aculco, con dirección al sur de la Ciudad de México, zona que fue acordonada por policías de la SSC.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente para realizar las maniobras de rescate y, con ayuda de herramientas hidráulicas conocidas como "quijadas de la vida", lograron abrir el auto color azul para recuperar los cuerpos.

Un familiar, quien se identificó como padre y hermano de las personas fallecidas, reconoció los cuerpos de las víctimas en el lugar del accidente y el Ministerio Público inició la carpeta de investigación, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en una tarjeta informativa.

Dos personas murieron luego de chocar contra un pilar del segundo piso de Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Magdalena Contreras.



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Horas más tarde, se registró otro accidente en Periférico Sur y la Avenida Central, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde una camioneta que transportaba muebles volcó en los carriles centrales, con saldo de tres personas lesionadas.

El accidente generó carga vehicular rumbo al sur de la CDMX durante las maniobras de los cuerpos de rescate para reincorporar la camioneta y retirarla de la vialidad.

Tres personas lesionadas deja la volcadura de una camioneta en Periférico y avenida Central, con dirección al sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.



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En otro punto de la CDMX, se registró un accidente múltiple durante la madrugada. Los hechos ocurrieron en la zona de la Iglesia de San Hipólito, en el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cuatro vehículos chocaron.

Una camioneta se habría quedado sin frenos e impactó contra los autos, según los primeros reportes.

Por el accidente en las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, tres personas resultaron lesionadas.

RMT