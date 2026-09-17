Accidentes

Fatal Accidente en Periférico Deja 2 Muertos al Sur de la CDMX

El percance ocurrió a la altura de la Avenida Luis Cabrera, en la alcaldía Magdalena Contreras

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Accidente en Periférico Sur, CDMX, Deja Dos Muertos

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Accidente fatal en CDMX: 2 personas pierden la vida al sur de la ciudad. El auto perdió el control y chocó contra un muro. Servicios de emergencia acudieron al rescate. Más información aquí.

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