Ciencia y Tecnología

Agentes de IA se Rebelan y Ocultan Datos: OpenAI Revela 6 Comportamientos Preocupantes

La empresa se comprometió a informar sobre problemas relacionados con las conductas unilaterales de sus modelos de Inteligencia Artificial

OpenAIMuchos de los incidentes involucraron modelos de IA antiguos que nunca se implementaron. Foto: Reuters.

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