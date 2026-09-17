Seguridad

Detienen a Mando Policial y Otras 17 Personas tras Captura de ‘El Señor de la T’ en Michoacán

Entre los detenidos hay cuatro agentes, incluido José Armando “N”, director de la Policía Municipal de Angamacutiro

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, detenido en Michoacán. Foto: X @OHarfuchManuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, detenido en Michoacán. Foto: X @OHarfuch

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