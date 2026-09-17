Detienen a Mando Policial y Otras 17 Personas tras Captura de ‘El Señor de la T’ en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de Manuel Alejandro 'N', alias el Señor de la T, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia.

El sujeto fue capturado en Michoacán, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, precisó el funcionario en redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, al hombre se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Según las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán: en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, expuso García Harfuch.

Añadió que la detención fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, puntualizó el secretario de Seguridad federal.

Información oficial reveló además que el detenido cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Manuel Alejandro ‘N’ presuntamente mantenía una estrecha relación con Heraclio ‘N’, alias Tío Lako, identificado como líder regional del CJNG.

También se dio a conocer que se le relaciona con el homicidio del síndico de Penjamillo, la desaparición de la expresidenta municipal de Angamacutiro y con una parte importante de las desapariciones registradas en la región.

El Señor de la T, de 51 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En seguimiento a estas investigaciones, en Angamacutiro y Puruándiro fueron intervenidos 28 inmuebles y capturadas 18 personas, entre ellas cuatro policías municipales, incluido José Armando “N”, director de la Policía Municipal de Angamacutiro; además, se cumplimentó una orden de aprehensión.

Durante las diligencias fueron aseguradas armas de fuego cortas y largas, vehículos, cartuchos útiles, sustancias con características de narcótico, teléfonos celulares, equipo táctico y de cómputo, dispositivos electrónicos y otros indicios de interés para las investigaciones.

SPB/AMP