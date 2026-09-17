Cae en BC Víctor Alfonso ‘N’, Integrante de ‘Los Rusos’, Acusado de Homicidio y Extorsión

Miembros de las Fuerzas Armadas y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso ‘N’, integrante de ‘los Rusos’, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa, acusado de delitos como homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el sujeto fue aprehendido en Mexicali, Baja California, e indicó que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En un comunicado de prensa, el Gabinete de Seguridad añadió que el hombre de 26 años de edad fue capturado durante un operativo de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Al sujeto, conocido como El Ciego, se le atribuyen funciones de distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación en contra de las fuerzas de seguridad.

Fue detenido luego de que agentes identificaron su zona de movilidad en Mexicali, por lo que implementaron un operativo, lo ubicaron, corroboraron su identidad y aprehendieron.

El Gabinete de Seguridad agregó que Víctor Alonso “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de Baja California para detener a generadores de violencia y contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población”, indicó.

SPB