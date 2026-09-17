Seguridad

Cae en BC Víctor Alfonso ‘N’, Integrante de ‘Los Rusos’, Acusado de Homicidio y Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que el sujeto además es señalado por amenazas a instituciones

Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos” detenido en Mexicali. Foto: X @OHarfuchVíctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos” detenido en Mexicali. Foto: X @OHarfuch

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