Expertos de China y EUA Proponen Resguardo Tipo Nuclear para Riesgos de la IA

Un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que interfiera en una red de mando nuclear o lance una operación cibernética militar podría dejar a Washington o a Pekín con apenas unos minutos ⁠para decidir si el otro país ha lanzado un ataque, según expertos en seguridad estadounidenses y chinos.

En ese sentido, los expertos, que forman parte de un diálogo entre Estados Unidos y China cuya labor contribuye a orientar los debates oficiales, instan a ambos gobiernos a prepararse para este tipo de situaciones ante la creciente preocupación por unos sistemas cada vez más potentes y autónomos.

Sus propuestas incluyen líneas rojas en torno a los sistemas nucleares, el control humano sobre los ciberataques significativos y una línea directa para incidentes relacionados con la IA autónoma.

Las recomendaciones se publicaron la semana pasada, antes de las conversaciones sobre IA previstas a nivel gubernamental y de la reunión ‌prevista para el 24 de septiembre en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.