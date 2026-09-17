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Expertos de China y EUA Proponen Resguardo Tipo Nuclear para Riesgos de la IA

La sugerencia incluye una línea directa entre gobiernos, que permita comunicar una operación inusual accidental, antes de que se considere acción deliberada

Uso de Inteligencia ArtificialUn celular con varias aplicaciones de Inteligencia Artificial. Foto: AFP | Archivo

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La IA podría desencadenar conflictos nucleares por accidente. China y EUA sugieren un resguardo tipo nuclear para evitarlo. Conoce las recomendaciones de los expertos.

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