Sociedad

Reporte de los Últimos Temblores en México, Según el Servicio Sismológico Nacional

Entérate dónde se han registrado sismos en nuestro país hoy

Evacuación por sismo en CDMXEvacuación por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El SSN reporta sismos en Oaxaca y Chiapas hoy. Descubre los detalles y no te pierdas el Simulacro Nacional el 19 de septiembre. Mantente informado con N+.

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Temblor Hoy 17 de Septiembre 2026: Epicentro y Magnitud de Últimos Sismos en México, Según el SSN