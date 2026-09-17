Reporte de los Últimos Temblores en México, Según el Servicio Sismológico Nacional

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que hoy se han registrado varios sismos en México; aquí te informamos dónde fue el epicentro y qué magnitud alcanzaron los temblores de este jueves.

En N+, te recordamos que este 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional. A las 12:00 hora del centro de México sonará la alerta sísmica para el ejercicio de protección civil que este año tendrá varias hipótesis en cinco zonas: centro, noroeste, noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec.

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A continuación, te informamos sobre los sismos de magnitud mayor a 4.0 que se han registrado hoy en México.

05:36 horas: Magnitud 4.1 con epicentro en Río Grande, Oaxaca.

01:43 horas: Sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.3.

01:01 horas: Temblor con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.1.

El Servicio Sismológico Nacional también informó que hasta el corte de hoy, 17 de septiembre, van 2,598 réplicas por el temblor de magnitud 7.4 del pasado 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Información en desarrollo…