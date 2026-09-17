Accidentes

Muere Joven al Colapsar Barda en Ciudad Juárez; Su Novia Queda Lesionada

Una pareja buscaba refugio de la lluvia cuando una barda colapsó sobre ellos, dejando al hombre sin vida y a la mujer lesionada

Pareja buscaba refugio de la lluviaPareja buscaba refugio de la lluvia. Foto: N+

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Un joven de 17 años fallece al colapsar una barda en Ciudad Juárez. Su novia resulta lesionada. Vecinos reportan que la estructura ya estaba en mal estado

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