Muere Joven al Colapsar Barda en Ciudad Juárez; Su Novia Queda Lesionada

Una pareja buscaba refugio de la lluvia la noche del pasado miércoles, cuando una barda ubicada en el cruce de las calles Hipocampo y Coahuila, en la colonia Rancho Anapra, colapsó y dejó al hombre sin vida.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los jóvenes se encontraban cerca de la estructura para resguardarse de la lluvia. Sin embargo, cuando el hombre se percató de que la barda estaba a punto de caer, empujó a su novia para ponerla a salvo, quedando él debajo de los escombros.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la zona y permitir que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizara labores de rescate.

En el lugar se informó que la joven, quien hasta el momento no ha sido identificada, únicamente presentó una lesión en una de sus piernas, mientras que el hombre, identificado como Omar, de 17 años, murió en el sitio.

Vecinos del sector señalaron a las autoridades que, momentos antes del derrumbe, se escuchó un trueno y percibieron un movimiento similar a un temblor. Además, informaron que la estructura era antigua y ya presentaba condiciones de deterioro.