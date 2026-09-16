Hombre Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Responsable Se Dio a la Fuga

Esta tarde de martes, un hombre falleció luego de ser atropellado en el fraccionamiento Cerradas del Sur, etapa 3, en Ciudad Juárez, donde el conductor responsable se dio a la fuga.

Según versiones brindadas por las autoridades, el conductor de un vehículo gris circulaba por la calle Cerro de la Viga y, al llegar a la mitad de la vialidad, impactó y pasó por encima de un hombre.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio y localizaron a la víctima, identificada como Germán Antonio, de 30 años, sin vida, por lo que resguardaron el área para llevar a cabo el peritaje correspondiente.

Posteriormente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre el conductor, por lo que se espera que, conforme avancen las investigaciones, se pueda establecer su identidad.