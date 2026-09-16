Accidentes

Hombre Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Responsable Se Dio a la Fuga

Al llegar las autoridades al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales

Responsable Se Dio a la FugaResponsable Se Dio a la Fuga. Foto: N+

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Un hombre muere atropellado y el conductor huye. Autoridades buscan al responsable.

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Hombre Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Responsable Huyó