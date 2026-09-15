Homicidios

Hallan a Hombre Sin Vida y Otro Golpeado en Vivienda de Ciudad Juárez

De acuerdo con autoridades, las víctimas eran tío y sobrino y se dedicaban a vender ropa de segunda mano

Hallan a hombre sin vida y otro lesionadoHallan a hombre sin vida y otro lesionado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

José Alberto, de 53 años, fue hallado sin vida y su sobrino Marco golpeado. Vendían ropa de segunda mano.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+