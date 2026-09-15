Hallan a Hombre Sin Vida y Otro Golpeado en Vivienda de Ciudad Juárez

La tarde de este lunes se reportó el hallazgo de un hombre sin vida y otro lesionado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Zacatenco y Actopan, de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez.

Según versiones brindadas por las autoridades, un hombre marcó al número de emergencias 911 para informar que llevaba tres días sin ver a su papá. Al visitarlo, lo encontró sin vida, por lo que solicitó el apoyo de los diversos cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición y a otro lesionado a golpes, por lo que resguardaron el área y solicitaron la presencia de paramédicos.

Al sitio arribaron paramédicos de Rescate para brindar los primeros auxilios al hombre lesionado, quien no requirió ser trasladado a recibir atención médica y permaneció en el lugar. También acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes.

Autoridades mencionaron que las víctimas eran tío y sobrino, vivían en dicho domicilio y se dedicaban a la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con esta versión, dos sujetos llegaron al domicilio, ingresaron a la vivienda, los golpearon y les quitaron dinero.

El hombre sin vida fue identificado como José Alberto, de 53 años, mientras que su sobrino, Marco Alberto Rodríguez, de 41 años, quedó inconsciente en el lugar tras la agresión.