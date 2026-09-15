Activan Operativo Muralla en General Treviño, NL; Hay Dos Muertos

Elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla en el municipio de General Treviño, Nuevo León, luego de que civiles armados atacaron a los elementos de seguridad durante un operativo.

Autoridades informaron que en este punto lograron abatir a dos de los presuntos criminales armados. También se reportó la presencia de un vehículo volcado en este punto. Hasta el momento no se reportan oficiales de seguridad heridos.

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