Seguridad

Activan Operativo Muralla en General Treviño, NL; Hay Dos Muertos

Policías de Fuerza Civil fueron atacados por civiles armados en este punto

Elemento Fuerza CivilAutoridades lograron abatir a dos hombres armados. Foto: N+
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