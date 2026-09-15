Salud

Confirman Muertes por Rickettsiosis en Ensenada, Baja California

Van 32 casos y 14 defunciones asociadas a la picadura de la garrapata café en lo que va del año

Piden limpiar patios y revisar mascotas ante avance de rickettsiosis en BCPiden limpiar patios y revisar mascotas ante avance de rickettsiosis en BC | Foto: N+

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