Confirman Muertes por Rickettsiosis en Ensenada, Baja California
Van 32 casos y 14 defunciones asociadas a la picadura de la garrapata café en lo que va del año
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Van 32 casos y 14 defunciones asociadas a la picadura de la garrapata café en lo que va del año
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La rickettsia mantiene en alerta al municipio de Ensenada, las autoridades de la Jurisdicción de Servicios de Salud confirmaron un total de 32 casos positivos de rickettsiosis y 14 defunciones en lo que va del año.
Ante esta problemática, el sector salud ha reforzado las brigadas de prevención y control territorial, sumando más de 57 mil intervenciones que abarcan la fumigación intensiva de viviendas, aplicación de fipronil en mascotas, distribución de collares antigarrapatas y vacunación antirrábica, además de capacitaciones en escuelas y para personal médico.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios y casas libres de maleza, revisar periódicamente a sus mascotas y acudir de inmediato a un centro de salud si llegase a presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o malestar general.
JMR