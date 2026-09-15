Confirman Muertes por Rickettsiosis en Ensenada, Baja California

La rickettsia mantiene en alerta al municipio de Ensenada, las autoridades de la Jurisdicción de Servicios de Salud confirmaron un total de 32 casos positivos de rickettsiosis y 14 defunciones en lo que va del año.

Ante esta problemática, el sector salud ha reforzado las brigadas de prevención y control territorial, sumando más de 57 mil intervenciones que abarcan la fumigación intensiva de viviendas, aplicación de fipronil en mascotas, distribución de collares antigarrapatas y vacunación antirrábica, además de capacitaciones en escuelas y para personal médico.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios y casas libres de maleza, revisar periódicamente a sus mascotas y acudir de inmediato a un centro de salud si llegase a presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o malestar general.

JMR