Salud

'Hierba del Borracho', la Aliada Perfecta contra la Resaca: Así Se Prepara Té de Forma Segura

Conoce aquí las propiedades de la planta ‘Clinopodium macrostemum’ y por qué es efectiva contra la ‘cruda’

'Clinopodium macrostemum', conocida como hierba del borracho. Foto: EncicloVida Conabio'Clinopodium macrostemum', conocida como hierba del borracho. Foto: EncicloVida Conabio
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+