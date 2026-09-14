'Hierba del Borracho', la Aliada Perfecta contra la Resaca: Así Se Prepara Té de Forma Segura

El consumo de bebidas alcohólicas es común durante festejos en México ―como la celebración del Grito de Independencia― pero hacerlo en exceso puede ocasionar que las personas sufran de una fuerte resaca, es decir, síntomas desagradables que pueden abarcar desde cansancio y debilidad extremos hasta náuseas, vómitos o dolor de estómago.

Para combatirla, instituciones académicas y gubernamentales recomiendan remedios con plantas o frutas. Uno de ellos es una infusión con la llamada hierba del borracho, que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene grandes beneficios para la “cruda” y hasta para el insomnio.

Esta planta se encuentra en algunas regiones del Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco y Michoacán.

Su nombre científico es Clinopodium macrostemum, pero se le conoce como hierba del borracho, hierba de monte, poleo o tochel.

Según información del Laboratorio de Biología de Raíces, del Jardín Botánico de la UNAM, se trata de una planta endémica de México, pariente del toronjil y la lavanda.

Tiene flores entre rojizas y anaranjadas; tallos erectos y pubescentes, es decir, con vellos que le ayudan ante cambios abruptos del ambiente y a retener agua; así como hojas aserradas de entre 3 y 4 centímetros.

Su aroma es mentolado, mide alrededor de un metro de altura, florece de diciembre a febrero y prefiere el clima boscoso y fresco.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, esta hierba tiene distintos beneficios; por ejemplo, sirve para curar problemas estomacales o diarrea, pero también ha ganado popularidad por ayudar a aliviar la resaca, precisamente por sus propiedades relajantes, antioxidantes y digestivas que calman el estómago y favorecen el descanso.

La investigadora Nohemí Escamilla comentó que la planta está integrada por tres moléculas en altas concentraciones: linalol, mentona y puligona.

Para consumirlo de manera segura, dio a conocer que se debe poner a hervir un litro de agua, posteriormente colocar una ramita de la hierba de alrededor de 10 cm, tapar la olla y dejar enfriar.

Para las personas que sufren de insomnio puede tomarse con leche, pues es relajante.

“Este té en algunas zonas lo implementan para ponerlo en los ponches cuando es la época decembrina, sobre todo en la parte de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México; y en el Estado de México lo utilizan en rituales, por ejemplo, en bodas, en donde tiene un significado de abundancia y fertilidad”, abundó.

De acuerdo con la organización Mayo Clinic, la resaca comienza por lo general cuando el contenido de alcohol en sangre baja hasta alcanzar, o casi alcanzar, cero grados.

Los síntomas generalmente tienen pleno efecto la mañana siguiente después de una noche de haber bebido mucho. Según qué y cuánta cantidad de alcohol se haya tomado, las personas podrían tener síntomas como:

Cansancio y debilidad extremos; sed o boca seca; dolores musculares y dolor de cabeza; náuseas, vómitos o dolor de estómago; dormir mal o de manera insuficiente; baja tolerancia a la luz y al sonido; mareos o sensación de que la habitación gira; temblores y sudoración; problemas para concentrarse o para pensar con claridad; cambios en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad e irritabilidad; o latidos rápidos del corazón.

SPB