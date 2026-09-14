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Camilo Séptimo Pospone Conciertos tras Muerte de su Tecladista Jonathan Melendez

Camilo Séptimo pospone tres fechas de gira y cancela la de Neza tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez. Esto dijo la banda.

Camilo-septimo-pospone-conciertos-gira-mexico-2026Foto: Cuartoscuro

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Camilo Séptimo pospone conciertos tras la trágica pérdida de su tecladista Jonathan Meléndez. La banda promete continuar en su honor. Más detalles sobre reembolsos y futuras fechas en sus canales oficiales.

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