Camilo Séptimo Pospone Conciertos tras Muerte de su Tecladista Jonathan Melendez

La banda mexicana de synth pop Camilo Séptimo anunció que pospondrá varias fechas de su gira, luego del asesinato de su tecladista y cofundador Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como "Honas", ocurrido a inicios de septiembre junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

A través de un comunicado oficial, la agrupación informó que las fechas del 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalli y el 10 de octubre en Pachuca serán pospuestas. En cambio, la fecha programada para el 3 de octubre en Neza queda cancelada de forma definitiva, sin posibilidad de reprogramación.

"Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar", señala el comunicado en el que Camilo Séptimo explica que tomará un espacio para "reorganizarse y definir, juntos, los siguientes pasos".

La banda también aclaró que el proyecto continúa: "Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años".

El grupo agradeció el cariño, la comprensión y el respeto recibidos durante estos días, y prometió compartir a través de sus canales oficiales cualquier novedad sobre el resto de la gira, así como nuevos proyectos y fechas en cuanto tengan claridad.

Para quienes deseen conocer las políticas de reembolso, la banda pidió acercarse directamente con la empresa boletera donde adquirieron sus entradas.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue encontrado sin vida el pasado 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto a su esposa Ana Paula, su hija Sofía, Aleyda Romero y el perro de compañía de la familia.

El hijo mayor de Jonathan, de 6 años, sobrevivió al ocultarse bajo una cama. Las autoridades detuvieron a dos hombres relacionados con el caso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que el móvil habría sido una disputa por dinero con un socio del músico.

Meléndez fue miembro fundador de Camilo Séptimo desde 2013, junto a Manuel Mendoza y Erick Vázquez, y su sonido en teclados y sintetizadores fue clave en la identidad sonora del grupo.