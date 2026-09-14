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Oasis Anuncia Tour Mundial en 2027: ¿Vendrá a México?

La gira contempla 38 fechas que empezarán el 21 de mayo de 2027 en el Celtic Park de Glasgow y concluirán el 19 de septiembre con cuatro conciertos en Knebworth, al norte de Londres

Oasis-gira-2027-estados-unidos-reino-unido-mexicoUna nueva gira de Oasis está en camino. Foto: Cuartoscuro

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La esperada gira 'Oasis Live '27' arranca en mayo. Con 38 fechas confirmadas, aún no se sabe si México estará en el itinerario.

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