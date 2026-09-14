Oasis Anuncia Tour Mundial en 2027: ¿Vendrá a México?

La banda británica Oasis anunció este lunes 14 de septiembre una nueva gira mundial para 2027, llamada "Oasis Live '27", con la que Liam y Noel Gallagher volverán a los escenarios tras el éxito de su reunión en 2025.

La gira contempla 38 fechas que empezarán el 21 de mayo de 2027 en el Celtic Park de Glasgow y concluirán el 19 de septiembre con cuatro conciertos en Knebworth, al norte de Londres, tres décadas después de las históricas presentaciones de la banda en ese recinto en 1996.

El itinerario incluye una residencia de 11 conciertos en el Etihad Stadium de Manchester, la ciudad natal de los Gallagher, además de fechas en Glasgow, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma y dos paradas en Estados Unidos: Boston y Las Vegas.

Por ahora no está confirmado que la banda tenga una parada en México. A diferencia de la gira "Oasis Live '25",que sí incluyó una fecha en nuestro país, esta nueva gira de 2027 se concentra únicamente en Reino Unido, Irlanda, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos. Hasta el momento, la banda no ha anunciado fechas adicionales en Latinoamérica.

Esto no descarta que en los próximos meses se sumen nuevas ciudades, como ocurrió en el ciclo anterior, pero de momento los fans mexicanos tendrán que esperar otro anuncio.

Oasis confirmó la noticia en redes sociales con el mensaje: "¡Que comiencen las celebraciones!", acompañado de un comunicado en el que se describieron como "la fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente del Reino Unido", y aseguraron que están listos para "volver a la acción" y "levantar el ánimo de la gente".

Los interesados deberán registrarse para tener la posibilidad de adquirir entradas, que saldrán a la venta de forma escalonada entre el 25 y el 27 de septiembre, bajo un sistema de registro similar al de la gira anterior.

Liam y Noel Gallagher, cuya relación estuvo marcada por enfrentamientos públicos durante 15 años, anunciaron su reconciliación en agosto de 2024.

La gira "Oasis Live '25" reunió a más de dos millones de personas en 41 conciertos por Europa, Asia, Australia y América, y generó ingresos de alrededor de 300 millones de libras esterlinas (unos 400 millones de dólares).