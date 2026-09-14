Investigan Presuntas Prácticas Monopólicas en el Futbol Profesional Mexicano

La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una indagatoria de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional en México, luego de dar seguimiento durante varios meses a reportes y denuncias de aficionados sobre conductas anticompetitivas en el deporte.

Para la Autoridad Investigadora existen indicios suficientes de que podrían configurarse prácticas monopólicas relativas —conductas de abuso de poder de mercado— que estarían afectando el mercado del fútbol en el país. La CNA publicó el acuerdo de inicio correspondiente el mismo día en que se determinó abrir el procedimiento.

La instancia precisó que la investigación se abre formalmente en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como en servicios similares o relacionados.

El fútbol representa un peso relevante en la actividad económica del país, no solo por la cantidad de aficionados y espectadores que reúne, sino por los bienes y servicios que involucra la industria, de acuerdo con información de fuentes públicas citada por la CNA. México es el segundo país del mundo con más aficionados al fútbol, con una movilización aproximada de 250 mil personas cada fin de semana, y la final de la Copa del Mundo 2026 habría tenido, solo en México, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas. La industria generó en el país más de 52 mil millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150 mil empleos al año.

La CNA aclaró que el inicio de la investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de algún agente económico. En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA podrá imponer sanciones de hasta 10% de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.

La Comisión reiteró su compromiso de garantizar que los beneficios de la competencia sean tangibles para la población y que ningún mercado se vea afectado por conductas anticompetitivas.