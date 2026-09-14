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Investigan Presuntas Prácticas Monopólicas en el Futbol Profesional Mexicano

La CNA podría imponer multas de hasta 10% de los ingresos anuales a los responsables

Investigan Presuntas Prácticas Monopólicas en el Futbol Profesional MexicanoSe investigan posibles prácticas monopólicas en el fútbol mexicano. Foto: Pixabay

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