Erick Portillo Gana el Tercer Lugar en el Campeonato Mundial de Budapest

El saltador de altura originario de Chihuahua, volvió a elevar el nombre de México a lo más alto del atletismo internacional al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Budapest de la World Athletics.

En una exhibición de temple, técnica y madurez competitiva, el mexicano Erick Portillo firmó otra página dorada en la historia del atletismo nacional al conseguir el tercer lugar en la prueba de salto de altura durante la parada mundial celebrada en la capital húngara.

Con apenas 25 años de edad, el competidor superó con soltura el listón posicionado en los 2.26 metros, un registro con el que aseguró un lugar en el podio frente a los máximos exponentes del orbe en las disciplinas de campo, solo por debajo del campeón italiano Gianmarco Tamberi, quien logró un salto de 2.37 metros, y del estadounidense JuVaughn Harrison, quien consiguió una marca de 2.30.

El subcampeón mundial en salto de altura subió al podio en el certamen de la @WorldAthletics , el primero en su tipo que reúne a lo top del atletismo mundial.



👉🏻 Marca: 2.26m



1º 🇮🇹

2° 🇺🇸

3° 🇲🇽



¡Erick Portillo protagonizó una temporada de ensueño! 👏🏻 pic.twitter.com/IDlZCinPey — CONADE (@conadeoficial) September 13, 2026

Este resultado en Budapest no solo ratifica su condición como figura de élite, sino que le permite cerrar una campaña histórica en la que cosechó dos podios de calibre mundial en el mismo año. Cabe recordar que, apenas unos meses atrás, el Chihuahuense hizo historia al colgarse la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, consolidándose como el mejor latinoamericano de la disciplina bajo techo en la categoría mayor.

Durante la contienda en suelo húngaro, Portillo demostró la consistencia en el impulso y la precisión en el franqueo de la barra que ha venido trabajando bajo la guía de su cuerpo técnico. Su capacidad para sortear los intentos sobre los 2.26 metros lo mantuvo en la contienda directa por los puestos de honor en una final apretada contra los referentes de Europa y Asia.