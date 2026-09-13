Deportes

Erick Portillo Gana el Tercer Lugar en el Campeonato Mundial de Budapest

El mexicano, subcampeón mundial en salto de altura, subió al podio en el certamen de la WorldAthletics

Erick PortilloFoto: Instagram (@erickportillomx)
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