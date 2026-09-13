Deportes

Nuevo Triunfo Histórico: Isaac del Toro Gana el Gran Premio de Montreal

El pedalista de Ensenada se prepara para el Mundial de Ciclismo que correrá la próxima semana encabezando a la delegación mexicana

Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG ha ganado las últimas cuatro ediciones en Montreal. Foto: Instagram | @isaac_deltoro_romero1.
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Isaac del Toro Gana el Gran Premio de Montreal