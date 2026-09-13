Nuevo Triunfo Histórico: Isaac del Toro Gana el Gran Premio de Montreal

Isaac del Toro ganó el Gran Premio de Montreal, revalidó el título del UAE Team Emirates-XRG y se convirtió en el primer mexicano en conquistar esta clásica de un día.

"El Torito" fue acompañado por Brandon McNulty, campeón defensor de la prueba en Montreal. Su equipo lo completaron Felix Großschartner, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

La escuadra compitió el viernes en el Gran Premio de Quebec, donde el mexicano de 22 años terminó en posición 55 y Narváez, su compañero ecuatoriano, cruzó en lugar 23. Ahora buscaban retener el campeonato conseguido en 2025 por McNulty y Tadej Pogacar, quien acabó segundo en aquella edición.

Los siete ciclistas del UAE afrontaron una distancia de 214.6 km en una competencia que contempló 16 vueltas a un circuito de 13 km alrededor del Mont Royal. Las principales dificultades fueron las tradicionales cotas de Camilien-Houde (1.9 km al 7.1%), Polytechnique (800 m al 4%) y Pagnuelo (500 m al 7.5%).

En total, el recorrido acumuló 4,362 metros de desnivel, lo que hizo de Montreal una prueba mucho más exigente que la carrera del viernes en Quebec.

Este triunfo suma la victoria número 33 de su carrera en el ciclismo profesional (la 11 del año) y es su título 21.

UAE Team Emirates-XRG ha ganado las últimas cuatro ediciones en Montreal, con Tadej Pogacar (2022 y 2024), Adam Yates (2023) y Brandon McNulty (2025).

Después de la clásica canadiense, Del Toro correrá en el Mundial de Ciclismo, pero ya no representará a su equipo profesional, sino a su país. Será el máximo representante del seleccionado nacional en la edición que se llevará a cabo la próxima semana.

Primero competirá en la crono individual el domingo 20 de septiembre y una semana más tarde, el 27, disputará la prueba de fondo en busca del maillot arcoíris a lo largo de 273.4 km. Eder Frayre, Edgar "Chucky" Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre, integrarán su equipo.

Para el 10 de octubre, se prevé que Del Toro corra en Il Lombardia, considerado el último "Monumento" de la temporada y uno de los grandes objetivos del año para los escaladores. Este sería su última competencia del año.

ASJ