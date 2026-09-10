Isaac del Toro Ya Entrena en Canadá para los Grandes Premios de Quebec y Montreal

Isaac del Toro ya entrena en suelo canadiense, donde correrá en el Gran Premio de Quebec el viernes, y dos días después participará en el Gran Premio de Montreal, de cara al Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026.

El UAE Team Emirates compartió imágenes del pedalista mexicano, quien liderará a la escuadra en ambas competencias, junto con el estadounidense Brandon McNulty, campeón defensor de la prueba en Montreal.

"Primeras vueltas en Quebec", publicó en sus redes oficiales la noche de este miércoles.

"El Torito" de Ensenada, Baja California, debutará en las llamadas "Clásicas de Canadá" de un día y advirtió que va por todo con una escuadra sólida.

"Las dos son carreras exigentes, con participantes de gran nivel, y en esta etapa de la temporada representan una gran oportunidad para buscar un buen cierre de año. Me siento bien, la motivación es alta y venimos con un equipo fuerte", declaró.

"Esperemos poder correr de manera agresiva y disfrutar de un buen bloque de carreras en Canadá", añadió.

Del Toro y McNulty correrán las dos ediciones en Quebec y Montreal con sus compañeros Felix Großschartner, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

Ambas competencias, del 11 y 13 de septiembre, representan una preparación ideal para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026, donde Del Toro representará a México en la contrarreloj y en la Prueba de Fondo Élite Varonil.

El viernes, el equipo emiratí enfrentará su primer desafío: 205.5 kilómetros del GP de Quebec, cuya carrera terminará en las Llanuras de Abraham, después de los ascensos a las cotas de la Montagne, Saint-Louis y George VI. Esta edición presenta un recorrido con 2,820 metros de desnivel acumulado y regularmente ha sido ganada por velocistas.

Mientras que el domingo, los siete ciclistas del UAE afrontarán una distancia de 214.6 kilómetros. El GP de Montreal tendrá un matiz ligeramente diferente este año, ya que los organizadores tomaron como referencia el trazado de los próximos Campeonatos Mundiales de Ruta. Por ello, se darán 16 vueltas a un circuito de 13 kilómetros alrededor del Mont Royal.

Dentro de este circuito se mantienen como principales dificultades las tradicionales cotas de Camilien-Houde (1.9 kilómetros al 7.1%), Polytechnique (800 metros al 4%) y Pagnuelo (500 metros al 7.5%).

"En total, el recorrido acumulará 4,362 metros de desnivel, lo que hará de Montreal una prueba mucho más exigente que la carrera del viernes en Quebec", señaló el UAE.

El UAE Team Emirates-XRG buscará ganar por primera vez el GP de Quebec. La temporada pasada, terminó segundo con Pavel Sivakov, antes de conquistar el GP de Montreal con Brandon McNulty. El estadounidense consiguió la victoria como parte de un 1-2 junto a su compañero Tadej Pogačar.

Tim Wellens aportará la experiencia, pues disputará su 12ª carrera en Canadá. El ciclista belga, reciente campeón del Tour de Gran Bretaña, ganó el GP de Montreal en 2015 y buscará ayudar a su equipo en la carrera del domingo.

UAE Team Emirates-XRG ha ganado las últimas cuatro ediciones en Montreal, con Tadej Pogačar (2022 y 2024), Adam Yates (2023) y Brandon McNulty (2025).

Después de las clásicas canadienses, Del Toro correrá en el Mundial de Ciclismo, pero ya no representará a su equipo profesional, sino a su país.

Primero competirá en la crono individual el 20 de septiembre y una semana más tarde, el 27, disputará la prueba de fondo en busca del maillot arcoíris a lo largo de 273.4 km. Eder Frayre, Edgar "Chucky" Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre, integrarán su equipo.

ASJ