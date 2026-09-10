Deportes

Isaac del Toro Ya Entrena en Canadá para los Grandes Premios de Quebec y Montreal

Ambas competencias son una preparación ideal para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026, donde el nacido en Ensenada representará a México

Isaac del ToroDespués de las clásicas canadienses, Del Toro correrá en el Mundial de Ciclismo. Foto: Instagram | @isaac_deltoro_romero1.

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