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David Alaba, Exjugador del Real Madrid, Cerca de Llegar al América

El mercado de fichajes para equipos de la Liga MX termina el 11 de septiembre

David Alaba, ex jugador del Real MadridFoto: Getty Images

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