David Alaba, Exjugador del Real Madrid, Cerca de Llegar al América

El exjugador del Real Madrid, David Alaba, podría jugar en la Liga MX, pues reportes en Europa aseguran que el cuatro veces ganador de la UEFA Champions League está en el radar de las Águilas. A tan solo dos días de que cierre el mercado de fichajes, el equipo azulcrema sigue buscando un defensa que pueda suplir la reciente salida de Sebastián Cáceres y se dice que el futbolista austríaco es uno de los candidatos.

De acuerdo con información en la prensa española, el América estaría valorando la llegada de Alaba para este torneo. El defensa de 34 años de edad actualmente es agente libre, por lo que puede fichar con cualquier club sin que la institución deba pagar una cuota a otro equipo.

¿Bombazo azulcrema? 🚨🦅



Ojo a lo que nos detalla @Andres_Vaca_ sobre un fichaje de lujo para el América: David Alaba ⚽️💎🔥https://t.co/ei18oU3Jc2#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/OoPw8Uur5t — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 9, 2026

Alaba fue considerado, en sus mejores años, uno de los mejores defensores del mundo y pese a que las últimas temporadas cumplió con un rol de suplente en el Real Madrid, fue titular con la selección de Austria en el Mundial 2026 y alcanzó los dieciseisavos de final, instancia en la que cayó ante España.

Durante su trayectoria, Alaba ha ganado 35 títulos incluyendo 4 Champions League, 2 Ligas de España y 10 trofeos de la Bundesliga. Sin embargo, los últimos años de su carrera han estado marcados por las constantes lesiones y eso ha mermado su valor de mercado, el cual llegó a ser de 65 millones de euros (2020) y actualmente oscila en los 3 millones de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

América tiene hasta el 11 de septiembre para registrar nuevos jugadores, por lo que en caso de que los reportes sobre el interés en David Alaba sean ciertos, el equipo azulcrema deberá concretar su fichaje en las próximas horas.