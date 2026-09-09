Olmecas de Tabasco Da el Primer 'Batazo' de la Serie y Vence a Toros de Tijuana

Los Cabezones combinaron bien un ataque de nueve imparables para derrotar a Los Bureles, en el inicio de la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En Tijuana, los Olmecas castigaron en la tercera entrada al lanzador Daniel Martínez, al que le hicieron cuatro carreras, dos impulsadas con un sencillo de Jasson Atondo; otras dos con imparable de Óscar González.

El abridor de Tabasco, Austin Warner, supo mantener a raya a los Toros y en seis entradas solo les permitió tres hits con cinco ponches propinados.

¡En la frontera entre la emoción y la acción, Warner tomará la lomita! 🗻

Austin Warner es el primer lanzador de la rotación abridora para la serie más importante de todas 🙌🏽💙 ¡POR LA SEGUNDA ESTRELLA! ⭐️

¡Te esperamos en el Centenario 27 de Febrero en la transmisión GRATUITA🏟️ pic.twitter.com/QFYXwvTgde — Olmecas Tabasco (@OlmecasTabasco) September 8, 2026

En el séptimo rollo, Warner fue relevado por Nolan Blackwood, ante quien los locales descontaron una carrera, al hilvanar un sencillo de Phil Evans con un error del campo corto, un imparable de Wilner Flores y un elevado de sacrificio de Tomás Elis.

'Los Chocos' dieron el puntillazo con un ramillete de tres carreras en el noveno episodio, empujadas con sencillo de Phillip Ervin, triple de Calvin Estrada y cuadrangular del venezolano José Godoy.

Este miércoles, otra vez en Tijuana, se jugará el segundo partido de la serie final, que concluirá cuando uno de los dos equipos gane cuatro veces.

ICM