Deportes

Olmecas de Tabasco Da el Primer 'Batazo' de la Serie y Vence a Toros de Tijuana

Los sureños arrasaron a los fronterizos por un marcador de 7 carreras por 1, en el inicio de la Serie del Rey 2026

Óscar González blandió el madero y le dio a Olmecas dos carreras másÓscar González blandió el madero y le dio a Olmecas dos carreras más. Foto: Olmecas de Tabasco
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