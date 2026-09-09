Pobladores Exigen Reubicación de Planta de Moscas Estériles en Chiapas

En Chiapas, unos 200 habitantes del municipio de Metapa de Domínguez, en la región Soconusco, bloquearon el acceso a la planta de producción de moscas estériles para combatir al gusano barrenador.

Exigen que la planta sea reubicada debido a los malos olores que genera en la producción de este insecto.

En su mayoría, los manifestantes son padres de familia y alumnos de una escuela secundaria cercana a las instalaciones de la procesadora, quienes aseguran que los malos olores que se desprenden les provocan dolores de cabeza y malestares estomacales.

Al respecto Estefany López, habitante de Metapa de Domínguez, indicó:

“El tema de los malos olores que está emanando la planta del gusano barrenador. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo y aguantando esta problemática que no solamente nos afecta como ciudadanos en nuestro diario vivir, afecta nuestras escuelas, afecta nuestros comerciantes”

Tamara Elizabeth Mati Rodríguez, madre de estudiante, aseguró:

“A los niños les da mucho dolor de cabeza, vómito, no se puede estudiar. Se siente demasiado la apeste”