Sociedad

Pobladores Exigen Reubicación de Planta de Moscas Estériles en Chiapas

Unos 200 habitantes de Metapa de Domínguez bloquearon el acceso a la planta. Exigen que sea reubicada debido a los malos olores que genera en la producción del insecto

Mosca posada sobre un tendedero.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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