Internacional

El Petróleo Supera los 100 Dólares por Barril Tras Nuevos Ataques en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania esta madrugada

PetróleoEl brent encadena cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters.

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