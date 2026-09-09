El Petróleo Supera los 100 Dólares por Barril Tras Nuevos Ataques en Medio Oriente

El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez en casi seis semanas después de que ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Medio Oriente amenazaran una cadena de suministro ya debilitada.

El contrato más negociado para un barril de crudo Brent, el referente internacional, cerró en 97.89 dólares antes de subir brevemente por encima de los 100 dólares a primera hora del miércoles.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1.46% a 94.39 dólares esta madrugada.

Cuando los precios del petróleo se disparan, también suben los precios de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación.

Eso puede aumentar el costo de viajar y el de los productos que deben transportarse con rapidez, como los alimentos frescos, o enviarse a largas distancias, como los muebles y los electrodomésticos.

Los mercados reaccionaron después de que el ejército de Estados Unidos informara que atacó cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina, y después de que ataques de un grupo rebelde hutí respaldado por Irán provocaran incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

"El umbral de los 100 dólares es un nivel psicológico que tiene su peso en los mercados", apuntó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Una vez superado ese nivel, "muchos bancos centrales no tendrán más opción que subir sus tipos de interés" para controlar la inflación, añade.

Lo cual podría "encarecer los costes (de financiación) para las empresas y los particulares", con el consiguiente impacto en la actividad económica, consideró.

El Brent encadena cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo de Medio Oriente.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen iraní, dijeron este miércoles que atacaron una base militar estadounidense en Jordania.

Igualmente atacaron unos 20 buques en el Golfo, en represalia por operaciones previas de Washington que destruyeron cinco petroleros iraníes en la zona.

ASJ