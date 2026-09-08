Internacional

EUA Destruye Cinco Buques Petroleros Iraníes en el Golfo Pérsico

Irán respondió con misiles hacia Jordania y advirtió a petroleros en el Golfo

EUA Destruye Cinco Buques Petroleros Iraníes en el Golfo PérsicoImagen de video difundida por el Mando Central de Estados Unidos que muestra el momento del ataque contra el buque petrolero M/T Horizon 1, uno de los cinco navíos con crudo iraní destruidos. Crédito: CENTCOM

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