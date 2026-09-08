EUA Destruye Cinco Buques Petroleros Iraníes en el Golfo Pérsico

Estados Unidos destruyó los cinco buques luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán intentara, en dos ocasiones durante las últimas 48 horas, atacar con misiles balísticos a un buque de guerra estadounidense. El buque evadió ambos intentos y no se reportaron heridos entre su tripulación.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles, confirmó a The Associated Press la destrucción de los cinco petroleros. Se trata del episodio más reciente de una serie de golpes de represalia mutua entre Washington y Teherán, en momentos en que ambos países se acercan de nuevo a un conflicto abierto tras más de seis meses de guerra.

Las fuerzas del CENTCOM destruyeron cinco transportes de petróleo crudo iraní el 8 de septiembre, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tomara como objetivo un buque de guerra de la Marina de EE. UU. con misiles balísticos en dos ocasiones durante… pic.twitter.com/BBysxrn6N0 — NMás (@nmas) September 8, 2026

Como respuesta, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a las tripulaciones de buques petroleros cercanos a puertos de Kuwait y Baréin que abandonaran de inmediato sus embarcaciones, señalando que podrían ser blanco de represalias por los ataques estadounidenses a los petroleros iraníes. La advertencia, difundida por la televisión estatal de Irán, acusó a Kuwait y Baréin de albergar fuerzas estadounidenses y de colaborar en los ataques.

Medios estatales iraníes reportaron además que Irán lanzó misiles hacia objetivos de Estados Unidos en Jordania como parte de esta escalada de represalias. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), consultado sobre los ataques a la base aérea en Jordania, dijo no tener información que ofrecer al respecto.

La televisión estatal de Irán reportó también que la Marina iraní capturó un dron submarino estadounidense a la entrada del estrecho de Ormuz. El capitán Tim Hawkins, vocero de CENTCOM, respondió que se trató de un dron modelo Anduril Dive-LD que sufrió una falla más de un día antes mientras realizaba labores de vigilancia en la zona, y que el Ejército estadounidense ya no tenía posesión del aparato. Hawkins dijo que era un modelo antiguo y defectuoso, sin capacidad para recopilar datos sensibles ni equipo de sonar o radar clasificado, y con una configuración disponible comercialmente.

La escalada entre Washington y Teherán se suma a otros frentes de tensión en la región. Un vocero de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, el general de división Turki al-Malki, informó que una serie de ataques hutíes incendiaron instalaciones petroleras y de servicios en el sur de Arabia Saudita, dejando al menos 73 personas heridas.

Por separado, el Reino Unido anunció la prohibición de comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, medida que el canciller británico Ed Miliband justificó como respuesta a la expansión de esos asentamientos; el canciller israelí Gideon Sa'ar respondió que Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén y retirará a representantes del Reino Unido de un centro conjunto que monitorea el alto el fuego en Gaza.