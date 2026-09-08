'Ysisi': Registran a Bebé con Nombre Inspirado en el Mundial 2026 en Matamoros

Un bebé fue registrado en Matamoros, con un nombre inspirado en la justa futbolera del 2026, una frase característica y que fue representativa para miles de mexicanos aficionados al futbol.

"La frase identifica mucho la actitud del mexicano y si lo podemos arropar esa palabra, como una cuestión de sujeto bienvenido", Omar Masso Quintana, titular de Oficialía del Registro Civil número 1.

“Ysisi” está inspirado en la frase “¿Y sí sí?”, una expresión que cobró popularidad entre los aficionados como una forma de apoyar y alentar a la Selección Mexicana durante el Mundial.

"Por ejemplo entre otros ya hay un Halland entonces este, pues la gente es muy espontánea, muy muy noble y en esa nobleza se les ocurre poner nombres y es una gran creatividad que tenemos los mexicanos que nos ayuda con nombres raros", Omar Masso Quintana, titular de Oficialía del Registro Civil número 1.

El oficial del Registro Civil número 1, Omar Masso Quintana, confirmó que el acta fue expedida y consideró que se trata de un nombre poco común, pero sin duda original y representativo de las y los mexicanos.