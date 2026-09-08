Sociedad

'Ysisi': Registran a Bebé con Nombre Inspirado en el Mundial 2026 en Matamoros

El acta de nacimiento de la menor ya fue expedida con el nombre, inspirado en una expresión relacionada con el futbol.

'Ysisi': Registran a Bebé con Nombre Inspirado en el Mundial 2026 en Matamoros'Ysisi': Registran a Bebé con Nombre Inspirado en el Mundial 2026 en Matamoros. Foto: N+

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La fiebre del futbol llega al Registro Civil: un bebé en Matamoros lleva un nombre inspirado en el Mundial 2026.

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