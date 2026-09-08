Protección Civil Matamoros Exhorta a Reportar Daños Estructurales en Viviendas

Ante los reportes de grietas y posibles daños estructurales en viviendas de distintos sectores de Matamoros, la Dirección de Protección Civil en esta ciudad exhortó a los ciudadanos a solicitar revisiones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de sus inmuebles.

El coordinador operativo de la dependencia, Humberto Salazar López, señaló que las causas de estas afectaciones deben establecerse mediante estudios especializados.

El funcionario explicó que entre los factores que podrían estar relacionados con este tipo de daños se encuentran la calidad de los materiales utilizados en la construcción, posibles deficiencias en la cimentación y las características del suelo donde fueron edificadas las viviendas.

Informó que las oficinas de Protección Civil permanecen abiertas para atender solicitudes de inspección y recomendó documentar los daños con fotografías, además de acudir a las instancias correspondientes en caso de existir alguna responsabilidad por parte de constructoras o fraccionadoras.