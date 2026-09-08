Seguridad

Protección Civil Matamoros Exhorta a Reportar Daños Estructurales en Viviendas

Informó que las oficinas de Protección Civil permanecen abiertas para atender solicitudes de inspección y recomendó documentar los daños con fotografías

Protección Civil Exhorta a Reportar Daños Estructurales en Viviendas de MatamorosProtección Civil Exhorta a Reportar Daños Estructurales en Viviendas de Matamoros. Foto: N+

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Ante posibles daños en viviendas de Matamoros, Protección Civil recomienda revisiones técnicas.

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