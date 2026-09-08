Seguridad

Apelación Podría Definir Situación Jurídica de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas

Su situación podría definirse en los próximos días, luego de que concluyan los plazos establecidos por el Código Nacional de Procedimiento Penales

Piden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en AltamiraPiden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en Altamira. Foto: FGJ

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El futuro legal de Danna Yanina 'N' en el caso de feminicidio de Dafne Zapata está en manos del tribunal. La jueza original se excusó.

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