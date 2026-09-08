Apelación Podría Definir Situación Jurídica de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas

La situación jurídica de Dana Yanina "N" vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, podría definirse en los próximos días, luego de que concluyan los plazos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver el recurso de apelación presentado por su defensa.

De acuerdo con los abogados de Danna Yanina, se contempla el próximo 14 de septiembre como una posible fecha para la audiencia; sin embargo, la resolución podría emitirse incluso antes, dependiendo de los tiempos que establezca el Tribunal Regional de la Zona Sur.

"Pudiera existir una resolución en la que se determine por parte de el tribunal superior que viene siendo el de la zona sur que se determine pudiera ser que se confirme una autovinculación, un auto de no vinculación o incluso se determine que se revoque la audiencia y se reponga el procedimiento esos son tres supuestos en ese sentido estamos esperando que se lleve a cabo la audiencia", Omar Pérez Hernández, Abogado.

También se informó que la jueza María Ciria Mora González ya no participará en las próximas diligencias, luego de haberse excusado tras las quejas presentadas en su contra. La defensa indicó que, mientras se resuelve esta situación, el procedimiento permanece detenido y en caso de solicitarse alguna audiencia, se podría designar de manera provisional a otro juez de control.

"Sobre todo un juez que sea imparcial en caso de que requiriéramos alguna audiencia o solicitar alguna audiencia solicitaríamos al administrador de causas que designe de manera provisional algún juez de control", Omar Pérez Hernández, Abogado.

La jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

En audiencia, Mora González consideró que existen datos de prueba para presumir su probable participación en los hechos. Esta no es una sentencia condenatoria, sino parte de la etapa de investigación complementaria, la cual durará tres meses.