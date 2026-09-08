Seguridad

Aseguran Predio en Tultitlán tras Hallar Toma Clandestina de Hidrocarburo

Un túnel localizado en el predio conduce a un ducto que abastece la zona de Azcapotzalco

Aseguran Predio en Tultitlán tras Hallar Toma Clandestina de HidrocarburoVista aérea del predio asegurado en la colonia Bello Horizonte, Tultitlán, Estado de México, donde fue localizada la toma clandestina de hidrocarburo. Foto: N+

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