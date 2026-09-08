Aseguran Predio en Tultitlán tras Hallar Toma Clandestina de Hidrocarburo
Un túnel localizado en el predio conduce a un ducto que abastece la zona de Azcapotzalco
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Un túnel localizado en el predio conduce a un ducto que abastece la zona de Azcapotzalco
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Un predio ubicado en avenida Estado de México, en la colonia Bello Horizonte, municipio de Tultitlán, fue asegurado tras localizarse ahí una toma clandestina de hidrocarburo, con la participación de la Fiscalía, Petróleos Mexicanos y la Policía Estatal.
Vecinos habían reportado entrada y salida constante de pipas en el predio, marcado con el número 18, además de un fuerte olor a combustible en la zona; esos reportes derivaron en el operativo, realizado la noche del lunes.
En el lugar se halló un túnel que conduce hacia un ducto que llega hasta la zona de Azcapotzalco. El predio estaba abandonado al momento de la llegada de las autoridades y permanece bajo resguardo.
No se reporta riesgo para la población, de acuerdo con el reporte desde el lugar.
Personal de Petróleos Mexicanos acudirá este miércoles al predio para realizar la indagatoria correspondiente y verificar las condiciones de la toma clandestina. Aún está pendiente presentar la denuncia formal que permita iniciar la investigación e identificar a los responsables.