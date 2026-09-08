Mujer Entra en Labor de Parto en Bulevar México de Gómez Palacio, Durango

Una mujer entró en labor de parto en plena vía pública sobre el bulevar México, en Gómez Palacio, Durango, cuando se dirigía hacia el Hospital General de la ciudad.

La joven madre viajaba acompañada de su esposo y ambos se trasladaban al nosocomio para recibir atención médica; sin embargo, el nacimiento ocurrió antes de que pudieran llegar al hospital.

Ante la situación, dos elementos de Seguridad Pública que se encontraban en la zona descendieron de la unidad para auxiliar a la mujer y brindaron apoyo durante el nacimiento de un bebé varón.

Luego de valorar al recién nacido y a su madre, ambos fueron trasladados a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención médica y continuaron con los cuidados correspondientes.