Accidentes

Mujer Entra en Labor de Parto en Bulevar México de Gómez Palacio, Durango

La joven se dirigía al Hospital General de la ciudad cuando comenzó a dar a luz

Mujer Entra en Labor de Parto en Bulevar México de Gómez Palacio, DurangoElementos de Seguridad Pública auxiliaron a la mujer embarazada. Foto: N+

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