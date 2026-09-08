Accidentes

Muere Joven de 18 Años al Derrapar su Motocicleta en Lerdo, Durango

El hombre circulaba por la comunidad de Villa Juárez cuando ocurrió el accidente

Muere Joven de 18 Años al Derrapar su Motocicleta en Lerdo, DurangoEl joven fue trasladado a la clínica 46 del Seguro Social. Foto: N+

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