Muere Joven de 18 Años al Derrapar su Motocicleta en Lerdo, Durango

Un joven de 18 años falleció luego de sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Benito Juárez, a la altura de la calle Hidalgo, en la comunidad de Villa Juárez, en Ciudad Lerdo, Durango.

El joven fue identificado como Cristian Rosales, con domicilio en Monterreysillo. De acuerdo con los primeros reportes, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derrapara y terminara sobre el pavimento.

Tras el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, el joven falleció mientras permanecía internado en el hospital. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.