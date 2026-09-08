Muere Miss Austria, Lucia Sisic, A Los 22 Años Tras Someterse a Siete Cirugías

Lucia Sisic, quien ostentaba el título de Miss Austria desde 2024, falleció a los 22 años tras una constante lucha contra diversas afecciones congénitas.

Aunque no se ha informado la causa de su deceso, la modelo padecía una malformación en la válvula cardíaca que condicionó su salud desde el nacimiento. Dicha situación habría originado que Sisic fuera sometida a siete cirugías de corazón.

En 2024, la modelo agradeció a un equipo de especialistas en cardiología pediátrica por haberla operado.

“Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre me han salvado la vida con gran esfuerzo, he superado muchos momentos difíciles y he podido vivir una vida plena”, escribió la joven en sus redes sociales.

Miss Austria, Lucia Sisic. Foto: @luciasisic

La última vez que debió pasar por un hospital fue a fines de 2025. En esa ocasión la joven dio a conocer el número de intervenciones quirúrgicas que llevaba. “Ya me han operado por séptima vez y estoy muy contenta de poder tomarme un descanso, espero que por unos años”.

La organización Mission Austria, responsable del certamen, confirmó el fallecimiento mediante un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram.

“Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic. La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella”, se lee en el mensaje, firmado por la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg.

En tanto, Christopher Dengg, quien fue “Mister Austria 2024”, declaró al medio local Oe24 que estaba “profundamente conmocionado” por el repentino fallecimiento de Sisic.

“Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntas. Todas la vamos a extrañar muchísimo”, dijo Denng.

Sisic alcanzó la fama tras ganar el máximo galardón de belleza en su país durante 2024. Su reinado se extendió más de lo previsto debido a la interrupción de la ceremonia anual durante los últimos dos años.

Previo a este logro, en enero de ese mismo año, la joven fue coronada como Miss Viena en una gala desarrollada en Lugner City.