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Muere Miss Austria, Lucia Sisic, A Los 22 Años Tras Someterse a Siete Cirugías

La organización Mission Austria, responsable del certamen, confirmó el fallecimiento de la modelo

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Lucia Sisic: Muere Miss Austria a los 22 Años Luego de Hacerse 7 Cirugías