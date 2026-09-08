Sociedad

Agricultores Retienen a Empleados de CFE por Cortes de Luz en Galeana, Chihuahua

Productores bloquearon unidades de la CFE, en el municipio de Galeana, tras los cortes de electricidad a pozos señalados con adeudos.

Los empleados aseguraron que únicamente cumplían con las órdenes que recibieronLos empleados aseguraron que únicamente cumplían con las órdenes que recibieron. Foto: Adrián LeBarón

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Agricultores en Chihuahua bloquean a la CFE tras cortes de electricidad. Adrián LeBarón defiende legalidad de los productores.

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