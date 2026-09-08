Agricultores Retienen a Empleados de CFE por Cortes de Luz en Galeana, Chihuahua

Empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron retenidos por agricultores en el ejido Galeana, municipio de Casas Grandes, luego de acudir a realizar cortes de energía eléctrica en pozos señalados como ilegales y con adeudos en el pago del servicio.

La acción generó molestia entre habitantes y productores de la zona de los LeBarón, quienes bloquearon el paso de las unidades de la CFE para impedir que los trabajadores se retiraran.

En algunos casos, los manifestantes incluso se colocaron debajo de las camionetas para evitar que avanzaran.

Los empleados aseguraron que únicamente cumplían con las órdenes que recibieron y denunciaron que llevaban más de cinco horas sin poder salir del lugar.

Por su parte, Adrián LeBarón reprochó los cortes realizados por la Comisión Federal de Electricidad y aseguró que los agricultores trabajan dentro de la legalidad.

También atribuyó la situación a presuntos intereses políticos y señaló que, tras la cancelación del PEUA, los productores han enfrentado mayores dificultades para cubrir los pagos del servicio eléctrico.

Mientras buscan el respaldo de autoridades relacionadas con el sector agrícola, los productores mantienen bloqueadas las unidades de la CFE en el ejido Galeana.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido una postura sobre lo ocurrido.