Seguridad

Presentan a Aurora N. por el Presunto Homicidio de su Pareja en Ciudad Juárez

La detenida fue localizada junto a la víctima, en aparente estado de ebriedad y con manchas de sangre en distintas partes del cuerpo

Aurora N. de 38 añosAurora N. de 38 años. Foto: SSPM

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Aurora N. es detenida en Ciudad Juárez por presunto homicidio de su pareja con un arma blanca. La escena fue descubierta tras un llamado de auxilio.

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