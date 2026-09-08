Presentan a Aurora N. por el Presunto Homicidio de su Pareja en Ciudad Juárez

Presentan a Aurora N., de 38 años de edad, quien el pasado lunes fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de ser señalada de asesinar a su pareja sentimental con un arma blanca en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información oficial, los policías realizaban labores de vigilancia en el fraccionamiento Jardines del Valle, cuando un ciudadano les pidió acercarse a una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles La Luz y Agustín Cheche Álvarez, donde, según señaló, una pareja discutía y una de las personas pedía auxilio a gritos.

Al ingresar al sitio, los policías se percataron de que en el área de cobro se encontraba un hombre inconsciente sobre el piso, con lesiones producidas por un arma blanca en el abdomen. Junto a él se encontraba una mujer, aparentemente en estado de ebriedad y con manchas de sangre en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, los agentes localizaron un cuchillo con manchas de sangre sobre una de las mesas del local, por lo que procedieron a resguardar el área y solicitaron la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que el hombre, de aproximadamente 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

En el lugar fue asegurada la mujer, así como el arma punzocortante que presuntamente habría sido utilizada para agredir al hombre fallecido, por lo que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán la responsabilidad de la detenida por el delito de homicidio.