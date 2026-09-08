Investigan Asesinato de Hombre Dentro de Departamento en Monterrey, NL

El asesinato de un hombre provocó una intensa movilización policiaca la noche del lunes en un departamento ubicado en la colonia Céntrika del Lago, en el municipio de Monterrey. El despliegue de las autoridades por el caso de homicidio se concentró en un edificio localizado en el cruce de las calles Lago Chihuahua y Lago Grande, donde fue reportado el hallazgo de una persona sin vida al interior de uno de los departamentos.

De acuerdo con una fuente, la víctima mortal es un hombre de entre 30 y 35 años, quien fue localizado sin vida, con manchas de sangre y huellas de violencia dentro de su departamento, ubicado en la Torre Elite de Céntrika.

El reporte de los hechos fue realizado al número de emergencias 911 por vecinos del inmueble, quienes alertaron a las autoridades debido a que indicaban que algo estaba ocurriendo en el departamento. Tras el aviso, elementos policiacos se trasladaron hasta el sitio para verificar la situación y posteriormente se confirmó el hallazgo del hombre sin vida.

La víctima fue identificada extraoficialmente como Alejandro, de 37 años. El hombre fue encontrado boca abajo, recostado sobre su costado derecho, en posición de rodillas y apoyado sobre el lado izquierdo de la cama. En la alcoba donde fue localizado también se observaron rastros de sangre, además de que la habitación se encontraba desordenada, situación que fue considerada dentro de las diligencias realizadas en el lugar.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. Las autoridades realizaron las diligencias en el departamento, mientras se recababan indicios que pudieran ayudar a determinar qué ocurrió y establecer las condiciones en las que fue encontrado el hombre.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos. La investigación permanece en manos de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las diligencias para esclarecer el asesinato registrado la noche del lunes en este sector de Monterrey.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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