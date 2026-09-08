Seguridad

Investigan Asesinato de Hombre Dentro de Departamento en Monterrey, NL

Vecinos alertaron a las autoridades tras notar que algo ocurría en uno de los departamentos del complejo habitacional

Matan a hombre en departamentosHallazgo de hombre sin vida en departamentos en Monterrey. Foto: N+

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La víctima fue encontrada con huellas de violencia y rastros de sangre en una habitación desordenada.

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