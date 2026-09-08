Homicidios

Asesinan a Balazos a Empleado de un Puesto de Comida en Ciudad Juárez

Los agresores dispararon contra el hombre y escaparon del sitio; cuadras más adelante fueron encontradas prendas que vestían

Los agresores dispararon contra el hombre y escaparon del sitioLos agresores dispararon contra el hombre y escaparon del sitio. Foto: N+

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Un empleado de un puesto de comida fue baleado por dos sujetos que huyeron. Las autoridades buscan a los responsables.

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