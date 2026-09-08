Asesinan a Balazos a Empleado de un Puesto de Comida en Ciudad Juárez

La madrugada de este martes se reportó un ataque armado en contra de una persona en un puesto de comida que operaba las 24 horas, ubicado en el cruce de las calles Mesa Central y Soneto 156, de la colonia Olivia Espinoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, dos sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego en contra de un hombre que se encontraba en el establecimiento, quien recibió un impacto en el pecho. Posteriormente, los agresores huyeron del sitio.

Tras el ataque, testigos llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a asegurar la escena.

En el lugar se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley.

Posteriormente, las autoridades implementaron un operativo para localizar a los responsables del ataque; sin embargo, únicamente encontraron prendas de vestir que presuntamente llevaban los agresores al momento de los hechos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre la víctima; únicamente se indicó que era empleado del lugar y que era conocido con el apodo de “El Flaco”. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer mayores detalles.