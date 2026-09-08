Desaparecidos

Buscan a Hugo Alejandro Hernández, Estudiante de la BUAP Desaparecido en Puebla

El joven de 25 años fue visto por última vez cerca del Parque Ecológico en la colonia Zaragoza luego de salir de casa para ir a jugar futbol

Buscan a Hugo Alejandro Hernández Tello.Hugo Alejandro Hernández Tello desapareció en la colonia Zaragoza. Foto: FGE Puebla

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Desaparece Hugo Alejandro Hernández Tello, joven de 25 años de la Licenciatura en Administración de la BUAP.

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