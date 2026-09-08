Buscan a Hugo Alejandro Hernández, Estudiante de la BUAP Desaparecido en Puebla

Familiares, amigos y miembros de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) piden ayuda para la localización de Hugo Alejandro Hernández Tello quien fue reportado como desaparecido luego de salir a jugar futbol.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un boletín de búsqueda y abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/001247/2026 para dar con el paradero del joven.

De acuerdo a esta información, Hugo Alejandro fue visto por última vez el 5 de septiembre de 2026 en la colonia Zaragoza de la ciudad de Puebla, atrás del Parque Ecológico.

El joven de 25 años de edad mide aproximadamente 1.70 metros de altura, tiene una complexión media, tez morena, cabello corto y ondulado color negro, cara ovalada, frente mediana, ojos medianos color café oscuro, nariz grande, boca mediana con labios gruesos y mentón ovalado. Como seña particular tiene un lunar en la barbilla del lado derecho.

El día de su desaparición vestía con una playera blanca con franjas rojas en la parte superior y cuello redondo, un short deportivo color oscuro (azul marino y/o negro), tenis blancos con franjas negras y portaba una mochila negra.

Hugo Alejandro Hernández Tello es estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Administración, modalidad semiescolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por lo que la comunidad universitaria se unido a la búsqueda.

Cualquier información que pueda ayudar para dar con su paradero, se solicita a la ciudadanía que se comunique a los siguientes números: 22 22 14 64 02, 22 22 14 64 05 o WhatsApp: 22 12 83 81 42; también pueden contactar a las autoridades a través del correo boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx

Los datos compartidos son confidenciales y anónimos, pero pueden ser claves para dar con su ubicación. La Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con las acciones de búsqueda hasta dar con su paradero.

Con información de N+

MCS