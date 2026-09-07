Desaparecidos

Localizan Sin Vida a Mujer Reportada Desaparecida en Zacatecas

Hay un sujeto detenido, quien presuntamente habría llevado a la víctima a un hospital de la región

Cecilia ElizabethLa víctima, supuestamente, fue llevada a un hospital sin signos vitales. Foto: Cecy Elizabeth

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Mujer desaparecida en Zacatecas es encontrada muerta. Un hombre fue detenido.

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