Localizan Sin Vida a Mujer Reportada Desaparecida en Zacatecas
Hay un sujeto detenido, quien presuntamente habría llevado a la víctima a un hospital de la región
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Mujer desaparecida en Zacatecas es encontrada muerta. Un hombre fue detenido.
Hay un sujeto detenido, quien presuntamente habría llevado a la víctima a un hospital de la región
Mujer desaparecida en Zacatecas es encontrada muerta. Un hombre fue detenido.
Una mujer originaria de Fresnillo, Zacatecas, fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida. La víctima fue identificada como Cecilia Elizabeth, de 39 años.
De acuerdo con autoridades, Cecilia fue vista por última vez el jueves 3 de septiembre en la colonia Industrial, en Fresnillo. Desde entonces, familiares y personas cercanas emprendieron su búsqueda durante varios días, hasta que el sábado 5 de septiembre fue localizada sin signos vitales.
Información extraoficial señala que un hombre trasladó a Cecilia a bordo de una camioneta particular hasta el Hospital General de Zacatecas. Tras estos hechos, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.
Cabe señalar que, hasta ese momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no contaba con una denuncia formal por la desaparición de Cecilia Elizabeth.