Desaparecidos

Teniente Veracruzano Lleva Ocho Meses Desaparecido; Iba a su Trabajo en CDMX

Un elemento de la SEMAR permanece como no localizado desde inicios del mes de enero. Se dirigía a su trabajo, sin embargo nunca llegó. Familiares piden a las autoridades avances en este caso.

Teniente de La Marina Armada Lleva Ocho Meses Desaparecido tras Salir de VeracruzSu esposa se enteró de la desaparición del teniente por una llamada del trabajo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Iván Daniel Robles, teniente de la Marina, lleva 8 meses desaparecido. Su vehículo fue hallado en Puebla. La familia exige respuestas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+