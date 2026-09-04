Teniente Veracruzano Lleva Ocho Meses Desaparecido; Iba a su Trabajo en CDMX

Iván Daniel Robles Guillermo, quien apenas el mes de julio cumplió 44 años, llevará este nueve de septiembre ocho meses en calidad de desaparecido. Él es teniente de la Marina Armada de México en activo, y no se supo de él después de salir de Veracruz a Valle de Bravo en la Ciudad de México.

Su esposa indica que el pasado miércoles siete de enero el teniente salió con destino a su trabajo; el jueves ocho no supo nada de él y fue hasta el viernes nueve de enero cuando se enteró de la desaparición de su esposo debido a una llamada donde desde su trabajo preguntaban si él se encontraba en su domicilio, a lo que ella respondió que no.

A partir de ese momento, comenzó la búsqueda, acudiendo a la Fiscalía de Veracruz, donde indica que simplemente no tuvo respuesta alguna. Mencionó que la carpeta de investigación llegó a Puebla; sin embargo, dice que hasta el momento no existe una línea de investigación. La carpeta de investigación quedó registrada con el número 046/2026.

Cuatro días después de la desaparición de Iván Daniel Robles Guillermo, el vehículo donde viajaba apareció en una brecha de terracería de la carretera a Amozoc del estado de Puebla, con algunas de sus pertenencias, así como su teléfono celular.

El vehículo se ve bien por fuera: llantas, la parte que tenía en el techo, la canasta, está bien; lo que sí es que le robaron sus pertenencias.

Su pareja reconoce que hay extrañeza, ya que en esa ocasión tomó una ruta diferente a la que siempre tomaba para llegar a su destino. Su ficha se está difundiendo en el estado de Puebla; sin embargo, insisten en que no hay resultados y pide más información al respecto de parte de la fiscalía poblana.

Ahora será hasta dentro de tres meses que sabrán qué información tiene el celular del que fue hallado en la guantera, esperando que haya datos que pudieran ayudar a dar con su paradero.