Se acerca el Grito de Independencia de México 2026 y en los lugares más importantes del país ya se preparan para la celebración, tal es el caso de la ciudad de Puebla.

En N+ Puebla te daremos a conocer los detalles divulgados hasta el momento por los gobiernos estatal y municipal sobre los festejos patrios en la capital poblana.

El próximo 15 de septiembre de 2026 en el zócalo de la ciudad de Puebla se celebrará una gran noche mexicana, donde habrá distintas presentaciones culturales.

🇲🇽 ¡Ya estamos listos para vivir el Grito de Independencia en Puebla!, el @Gob_Puebla te invita a formar parte de este momento y conmemorar juntos nuestra historia.

📍 Zócalo de la ciudad

🗓️ 15 de septiembre de 2026

⏰ 22:50 horas

📺 Sigue la transmisión en vivo a través de… pic.twitter.com/U7CLWKtnMU — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 4, 2026

Tras haber participado en la verbena popular, a las 22:50 horas la atención se dirigirá al Palacio Municipal donde se realizará la ceremonia del Grito de Independencia 2026.

Este será el segundo año que dicho protocolo estará a cargo del gobernador del estado Alejandro Armenta Mier, quien estará acompañado por su familia, integrantes de su gabinete, y por el presidente municipal José Chedraui Budib.

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Cabe destacar que aunque se ha hablado de un posible concierto gratuito de Gloria Trevi tras finalizar el Grito de Independencia, ni las autoridades estatales ni las municipales lo han confirmado.

El pasado 1 de septiembre, tanto el gobernador como el presidente municipal, colocaron el Bando Solemne de Fiestas Patrias 2026 en la entrada de Palacio Municipal, en el marco de la ceremonia de lectura, donde se dieron a conocer las actividades programadas durante septiembre para conmemorar el 216 Aniversario de la Independencia de México.

Al realizar la lectura del bando el alcalde destacó que la Independencia no fue solamente un episodio militar ni una sucesión de nombres y fechas, afirmó que fue una decisión colectiva de mujeres y hombres que entendieron que había llegado el momento de transformar una realidad que ya no respondía a las aspiraciones del pueblo.

Después de la ceremonia de lectura del Bando Solemne, encabezada en el Zócalo de la Ciudad por Armenta Mier, Chedraui Budib realizó la primera guardia de honor ante el Lábaro Patrio en el Palacio Municipal.

Con la información de N+

GMAZ