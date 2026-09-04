Cultura

Todo Listo para la Celebrar el Grito de Independencia 2026 en Puebla; Hora y Sede

Las autoridades municipales y estatales invitan a la ciudadanía a acompañarlos durante la noche mexicana que se lleva a cabo año con año.

Grito de Independencia 2026 Zócalo Centro Histórico Puebla Horario Fiestas PatriasTodo lo que Debes Saber del Grito de Independencia 2026 en la Ciudad de Puebla. Foto: Gobierno de la Ciudad de Puebla

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Prepárate para el Grito de Independencia 2026 en Puebla. El 15 de septiembre, el zócalo será el epicentro de una gran noche mexicana con presentaciones culturales y la ceremonia del Grito a las 22:50 horas.

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