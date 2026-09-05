Seguridad

Detienen en Xiutetelco a Presidente Municipal de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

Said de Jesús 'N' es acusado de ser presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y cohecho cometidos en el municipio que él dirige.

Detenido Xiutetelco Said de Jesús Godos Luna Presidente Municipal Tepeyahualco de Hidalgo PueblaDetienen a Said de Jesús 'N' Presidente Municipal de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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La FGE Puebla detiene al edil de Tepeyahualco de Hidalgo por presunto abuso de autoridad. Esta no es su primera controversia. Descubre más sobre este caso.

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