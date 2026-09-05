Detienen en Xiutetelco a Presidente Municipal de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Said de Jesús ‘N’, de 33 años de edad, actual presidente municipal de Tepeyahualco de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el edil poblano es señalado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho en la demarcación que dirige.

La intervención ministerial fue ejecutada por agentes de investigación en el municipio de San Juan Xiutetelco, tras labores de ubicación y seguimiento de campo tendientes a dar cumplimiento al mandato judicial librado en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Said de Jesús N., de 33 años de edad, señalado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/YtrRW3nwll — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 4, 2026

A través de un comunicado donde dio a conocer la detención, la FGE Puebla también refrendó su compromiso para esclarecer los hechos y combatir las conductas que vulneran el ejercicio del servicio público.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Said de Jesús ‘N’ es arrestado, ya que fue asegurado en junio de 2023 por disparar al aire durante el Baile de Feria en el municipio de Libres.

En videos que circularon en redes sociales se observa a la gente que disfrutaba del baile, cuando de pronto en el área de las gradas se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego, momentos después ocurrió una más.

Said de Jesús ‘N’ y otro sujeto fueron puestos a disposición de una autoridad local, aunque en esa ocasión bastaron algunas horas para volver a ser puestos en libertad.

Con información de N+

GMAZ