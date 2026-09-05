Seguridad

Inicia Clausura de Centro de Rehabilitación Tras Muerte de Paciente en Tijuana, BC

Elementos de la FESC arribaron al inmueble de Ejido Matamoros, donde un paciente llevaba tres días internado perdió la vida

Inicia Clausura de Centro de Rehabilitación Tras Muerte de Paciente en Tijuana, BCInicia Clausura de Centro de Rehabilitación Tras Muerte de Paciente en Tijuana, BC | Foto: N+

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