Inicia Clausura de Centro de Rehabilitación Tras Muerte de Paciente en Tijuana, BC

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) arribaron este viernes a un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Ejido Matamoros, en Tijuana, como parte de un operativo para iniciar el proceso de clausura del inmueble.

La movilización ocurre luego de la muerte de un paciente registrada el pasado 21 de agosto al interior de este centro de rehabilitación.

De acuerdo con información proporcionada previamente por la Fiscalía General de Baja California, el paciente llevaba tres días internado cuando perdió la vida. El Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y el cuerpo presentaba diversas lesiones.

Por estos hechos, dos personas fueron detenidas y la Fiscalía informó que se habían emitido más órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Además, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris) inició una investigación administrativa para revisar los registros, permisos y condiciones de operación del establecimiento.

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