Sociedad

CCE Gestiona Solución al Bloqueo de la Garita Comercial de Mexicali, Baja California

El organismo empresarial busca diálogo con CBP e ICE y pidió a consulados integrar los casos de operadores afectados

CCE Gestiona Solución al Bloqueo de la Garita Comercial de MexicaliCCE Gestiona Solución al Bloqueo de la Garita Comercial de Mexicali | Foto: N+

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