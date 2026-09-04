CCE Gestiona Solución al Bloqueo de la Garita Comercial de Mexicali, Baja California

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California informó que mantienen gestiones con autoridades de México y Estados Unidos para atender el bloqueo de la Garita Comercial de Mexicali, generado tras el retiro de visas a operadores mexicanos.

De acuerdo con el organismo empresarial, el conflicto surgió que mantiene gestiones con autoridades estadounidenses relacionados con posibles prácticas de cabotaje, entendido como la prestación de servicios de transporte de mercancías dentro dentro de territorio de Estados Unidos.

El CCE señaló que durante este año sostuvo reuniones con autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y con el Consulado de Estados Unidos en Calexico para revisar y aclarar los criterios aplicables a este tipo de operaciones.

Según el comunicado, mediante estas reuniones se habían atendido prácticamente todas las situaciones que, a consideración de las autoridades estadounidenses, podían constituir cabotaje y que habían derivado en el retiro de visas.

Sin embargo, durante las últimas semana se realizaron nuevos operativos con participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en los que nuevamente fueron retiradas visas a un número importante de operadores mexicanos.

El CCE indicó que esta situación provocó la inconformidad de los transportistas y posteriormente el bloqueo de la Garita Comercial de Mexicali, por lo que desde el inicio de la protesta mantiene comunicación con CBP y el Consulado de Estados Unidos para buscar alternativas que permitan recuperar la normalidad en el cruce comercial.

Como parte de las gestiones, el organismo busca establecer un diálogo también con ICE para conocer y conciliar los criterios utilizados por esta autoridad para determinar cuándo una operación puede ser considerada cabotaje.

Además, el problema fue llevado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con cuyos funcionarios el CCE sostuvo una reunión para definir una estrategia de acompañamiento a los ciudadanos mexicanos afectados por el retiro de sus visas.

Entre los acuerdos establecidos se encuentra que los consulados de México en Yuma, Calexico y San Diego recopilarán información de las personas afectadas para integrar cada uno de los casos.

La información será remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que realizará las gestiones correspondientes ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que cada situación sea evaluada de manera individual.

APG