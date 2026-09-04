Sociedad

Estos Beneficios y Apoyos Obtienes en el IMSS, Según Tus Semanas Cotizadas en 2026

Si eres asegurado del IMSS, consulta cuáles son los beneficios y apoyos económicos a los que puedes acceder según el tiempo que llevas trabajando

Checa Qué Beneficios Tienes Según Semanas Cotizadas IMSS 2026Los centros vacacionales son uno de los beneficios de los asegurados del IMSS. Foto: Cuartoscuro

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