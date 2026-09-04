Estos Beneficios y Apoyos Obtienes en el IMSS, Según Tus Semanas Cotizadas en 2026

Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a diferentes apoyos dependiendo de sus semanas cotizadas y acá te explicamos cuáles son los beneficios que pueden obtener en 2026.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los empleados mexicanos tienen derecho al seguro social obligatorio por parte del IMSS, el cual otorga atención médica, prestaciones económicas y diferentes servicios.

De esta manera, los trabajadores activos pueden obtener los beneficios dependiendo de sus semanas cotizadas que son el registro oficial de tiempo en las que ha aportado al instituto durante su vida laboral.

A continuación te explicamos los apoyos del IMSS por ser asegurado y las semanas cotizadas que se necesitan para acceder a ellos:

Atención médica

Los derechohabientes pueden obtener los servicios médicos en caso de enfermedad o accidente, y para ello no se necesita un mínimo de semanas cotizadas, solo debes ser trabajador activo y estar dado de alta.

Incapacidad del IMSS

En caso de enfermedad o accidente que no te permita trabajar, el instituto otorga el certificado médico para justificar la ausencia y otorga el pago de su sueldo durante la recuperación. Estos son los tipos de incapacidad:

Por riesgo de trabajo: Son aquellos accidentes o enfermedades que ocurren dentro del trabajo y otorgan el 100% del salario desde el primer día. Para obtener esta incapacidad no se requieren semanas cotizadas.

Por enfermedad general: El IMSS paga el 60 por ciento del salario a partir del cuarto día en caso de padecimientos ajenos al trabajo. Para esto se requieren 4 semanas cotizadas inmediatas anteriores al inicio de la enfermedad. En caso de ser trabajador eventual, 6 semanas en los 4 meses anteriores al inicio de la enfermedad.

Por maternidad: Se paga el 100% del salario registrado, al inicio de la semana 34 de gestación. Para ello se solicitan 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores a la fecha en que inicia la semana 34 de gestación. Si la asegurada no cumple este requisito, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro, mientras dure el periodo de incapacidad.

Pensión IMSS

Es la prestación económica mensual que se le otorga al trabajador cuando llega a la vejez, sufre un accidente, padece una enfermedad o fallece. En este caso, mientras más semanas cotizadas tengas, mayor será tu pago al momento de jubilarte.

Para acceder a la pensión IMSS se necesita un mínimo de 500 semanas bajo el régimen de 1973, mientras que la Ley 97 pide 875 en 2026, sin embargo aumenta 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 en 2031.

Guarderías IMSS

Los derechohabientes pueden dejar a sus hijos en los centros educativos del instituto desde los 43 días de nacidos y hasta que cumplan 4 años de edad.

No se necesita un mínimo de semanas cotizadas, ya que solo es necesario estar dado de alta y hacer el trámite de inscripción en las guarderías del IMSS.

Apoyo gastos funerarios IMSS

Las familias de los asegurados o pensionados IMSS pueden obtener un apoyo económico cuyo monto se calcula considerando dos veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que corresponda a la fecha de fallecimiento.

Para ello, el derechohabiente fallecido debe tener registradas un mínimo de 12 semanas cotizadas en los nueve meses anteriores al fallecimiento. En caso de que la muerte del asegurado haya sido por riesgo de trabajo, no requiere semanas previas de cotización.

Apoyo matrimonio IMSS

Los asegurados pueden acceder a un apoyo económico para gastos de matrimonio civil equivalente a 30 días de UMA, el cual se retira directamente de los recursos de tu cuenta individual de la Afore.

Para obtenerlo se necesita un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el IMSS, estar dado de alta o haberse casado dentro de los 90 días hábiles posteriores a tu baja. Este derecho solo se puede ejercer una vez en la vida.

Crédito INFONAVIT

Los derechohabientes IMSS tienen la posibilidad de solicitar un financiamiento para comprar, construir, ampliar o remodelar una casa. Para esto no es necesario un número fijo de semanas cotizadas, sino que se necesitas juntar un mínimo de 1,080 puntos o 1,060 puntos si eres mujer.

Centros Vacacionales del IMSS

Los trabajadores dados de alta en el IMSS pueden obtener descuentos especiales en los cuatro complejos del instituto, los cuales se encuentran en Oaxtepec, Morelos; Atlixco-Metepec, Puebla; La Trinidad en Tlaxcala; y Malintzi en Tlaxcala. No se necesita un mínimo de semanas cotizadas.

Para consultar tus semanas cotizadas ante el IMSS y conocer qué beneficios y apoyos económicos puedes obtener, solo debes ingresar al siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas y escribir tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y número celular.

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