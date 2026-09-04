Seguridad

Rescatan a Niña de Cuatro Años Presunta Víctima de Trata de Personas en Puebla

Durante el operativo realizado en la región de Tehuacán fue detenido un hombre por su posible participación en los delitos contra la menor de edad.

Rescatada Niña Cuatro Años Víctima Trata de Personas Explotación Sexual Tehuacán PueblaRescatan a Niña de Cuatro Años por Presunta Trata de Personas en Tehuacán, Puebla. Foto: N+

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Rescatan a niña de 4 años en Puebla, víctima de trata. Autoridades detienen a un hombre. La FGE asegura protección y derechos para la menor. Conoce más sobre este caso.

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