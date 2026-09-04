Rescatan a Niña de Cuatro Años Presunta Víctima de Trata de Personas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que rescató a una niña de cuatro años de edad durante un operativo derivado de actos de investigación relacionados con un posible caso de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

La niña quedó bajo protección de las autoridades correspondientes en la zona de Tehuacán, a fin de salvaguardar su integridad, garantizar sus derechos y brindar la atención institucional necesaria conforme a los protocolos aplicables.

La intervención fue realizada por personal ministerial de la FGE Puebla a través de áreas especializadas en investigación de secuestro, extorsión, violencia de género y delitos cometidos contra niñas, niños y mujeres.

Durante las diligencias antes mencionadas también fue detenido un hombre, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial por su posible participación en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) rescató a una niña de 4 años de edad durante un operativo realizado en la zona de Tehuacán, derivado de actos de investigación relacionados con un posible caso de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual. Como… pic.twitter.com/nSTQPxgRJn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 4, 2026

Respecto al video que circula en redes sociales, relacionado con un disparo registrado en inmediaciones de la carretera federal a Tehuacán, la FGE Puebla precisa que éste ocurrió en el contexto de la intervención operativa; no obstante, se verificará que la actuación se haya desarrollado conforme a los protocolos aplicables.

La dependencia dio a conocer que mantiene el seguimiento de este caso en la región de Tehuacán con perspectiva de género, enfoque diferenciado y respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, la persona detenida será presentada ante la autoridad judicial correspondiente, quien tras los protocolos correspondientes determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ